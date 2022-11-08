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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 120 БЕЛОРУССКИХ РАЗРАБОТОК ПРЕДСТАВЛЕНО НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ В ШАНХАЕ


10:11 09.11.2022

В Шанхае проходит крупнейшее многоотраслевое выставочное мероприятие China International Import Expo.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в белорусском павильоне «Высокотехнологическое оборудование и информационные технологии» представлены 126 научно-технических разработок белорусских ученых из 32 организаций НАН Беларуси и Министерства образования.

Среди представленных разработок – сверхмалые орбитальные космические аппараты, разработанные Белорусским государственным университетом. В 2018 году выведен на орбиту наноспутник BSUSat-1. Реализован полный цикл сборки, отладки, испытаний, запуска и эксплуатации космического аппарата. При участии международного сообщества радиолюбители получают информационные пакеты телеметрических данных, содержащие результаты космофизических экспериментов.

В рамках Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» создан второй наноспутник BSUSat-2, в конструкции которого реализована инновационная модульная компоновка бортовых подсистем малого космического аппарата.

Белорусский государственный университет также представил противоопухолевые лекарственные средства «Темодекс», «Проспиделонг» и «Цисплацел».

Отличительные особенности вышеназванных лекарственных форм, а они производятся в виде биорассасывающихся гидрогелей, выгодно выделяют их в линейке мировых производителей противоопухолевых препаратов для локальной химиотерапии злокачественных новообразований.

К слову, «Проспиделонг» и «Темодекс» не имеют аналогов по своему составу. Способ применения отечественных биорассасывающих гидрогелей хирургический: они имплантируются больному в ложе удаленной опухоли и оказывают противоопухолевое действие непосредственно в пораженном органе. Главное, эти препараты предотвращают метастазирование, способствуют уменьшению дозы цитостатика и снижают токсическую нагрузку на организм.

В частности, «Проспиделонг» предназначен для лечения больных раком желудка с диссеминированным поражением брюшной полости. Также доказано, что применение препарата «Темодекс» в комбинированной химиолучевой терапии глиом головного мозга (III-IV стадии) увеличивает длительность безрецидивного периода и продолжительность жизни больных.

Посетителям выставки также представлен беспилотник «Буревестник» МК РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» НАН Беларуси. Аппарат осуществляет видеомониторинг местности и объектов, сопровождение подвижных объектов с борта беспилотного летательного аппарата с возможностью определения их координат и передачи по радиоканалу полученной видеоинформации на наземный пункт управления и другим удаленным потребителям в режиме реального времени. Дальность полета составляет до 300 километров, продолжительность полета – до 10–12 часов.

Организатором коллективного раздела научно-технических разработок выступил Государственный комитет по науке и технологиям, выставочным оператором – ГУ «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы».

Инициатива проведения Китайского международного импортного ЭКСПО (China International Import Expo) родилась на форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь» в Пекине в мае 2017 года, когда председатель КНР Си Цзиньпин предложил с 2018 года регулярно проводить международную выставку импортных товаров в Шанхае.

Для выставки предприятий из более 100 стран выделено два блока: блок товаров и блок сферы услуг. В первом блоке размещено шесть больших павильонов по следующим тематикам: интеллектуальное и высокотехнологичное оборудование; бытовая электроника и бытовая техника; одежда, украшения и товары повседневного спроса; автомобили; пищевые продукты и сельскохозяйственная продукция; медицинская аппаратура и лекарственно-оздоровительные продукты.

Блок сферы услуг составят пять больших павильонов по следующим тематикам: новые и разрабатываемые технологии; аутсорсинг услуг; инновационный дизайн и проектирование; культура и образование; туристические услуги.
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