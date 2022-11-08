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ЭКОНОМИКА РБ


НЦЭУ ПЕРЕВОДИТ ОКАЗАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ НА НОВУЮ ВЕРСИЮ ЕПЭУ


09:57 09.11.2022

Национальный центр электронных услуг (НЦЭУ) с 15 ноября по 1 декабря 2022 года планирует поэтапно перейти на оказание электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС) только на едином портале электронных услуг модернизированной общегосударственной автоматизированной информационной системы (новая версия ЕПЭУ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, перечень электронных услуг, оказываемых на новой версии ЕПЭУ, размещен на сайте НЦЭУ в разделе «Услуги / Услуги ОАИС / Документы и материалы» и на новой версии ЕПЭУ в разделе «Документация».

С 1 декабря 2022 года доступ к электронным услугам согласно перечню на текущей версии ЕПЭУ будет прекращен.

Для получения доступа к электронным услугам на новой версии ЕПЭУ предварительно необходимо настроить рабочее место пользователя, для чего выполнить следующие основные действия:

установить и настроить соответствующее программное обеспечение (технические требования к рабочим местам пользователей электронных услуг ОАИС);

авторизоваться в личном электронном кабинете физического лица на новой версии ЕПЭУ с использованием средств электронной цифровой подписи республиканского удостоверяющего центра Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи или с использованием ID-карты (строгая аутентификация);

руководителю организации активировать личный электронный кабинет юридического лица;

руководителю организации в личном электронном кабинете юридического лица в разделе «Организации» / «Сотрудники» добавить сотрудников, которым будет предоставлен доступ к электронным услугам;

сотрудникам организации подтвердить запрос на добавление в организацию в разделе «Мои уведомления»;

руководителю организации в личном электронном кабинете юридического лица предоставить сотрудникам организации доступ к определенным электронным услугам, оказываемым по заключённому между организацией и НЦЭУ договору;

электронные услуги будут доступны назначенным сотрудникам в личном электронном кабинете юридического лица после прохождения повторной строгой аутентификации.

Подробные инструкции по доступу к личным электронным кабинетам новой версии ЕПЭУ размещены на сайте НЦЭУ в разделе «Услуги / Услуги ОАИС / Документы и материалы» и на новой версии ЕПЭУ в разделе «Документация».

В НЦЭУ обращают внимание, что техподдержка оказывается только в Автоматизированной системе технической поддержки пользователей.

При этом порядок оказания электронных услуг, предоставляемых по технологии «система-система» с использованием REST API веб-сервисов, не изменяется.
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