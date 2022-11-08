Белорусская железная дорога обеспечила своевременный пропуск и терминальную обработку первого контейнерного поезда из Китая в Европу по единому сквозному расписанию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, 26 октября 2022 года по маршруту Сиань-Дуйсбург отправлен первый контейнерный поезд по разработанному единому расписанию следования, которое обеспечивает синхронизацию времени поступления, перегруза, передачу по стыковым пунктам и проследование по всем участкам железных дорог колеи 1435 мм и 1520 мм.

Первый пилотный контейнерный поезд в рамках внедренного единого сквозного расписания поступил на Белорусскую железную дорогу 2 ноября 2022 года.

Все технологические операции от приема до готовности передачи проведены на белорусском участке маршрута менее чем за сутки. Время терминальной обработки, перегрузки контейнеров с вагонов колеи 1520 мм на вагоны колеи западного стандарта 1435 мм, прохождения таможенного и иных видов контроля на белорусско-польской границе составило менее 9 часов.

3 ноября 2022 года со станции Брест-Северный поезд отправился в Западную Европу по колее 1435 мм.

Кроме того, поезд оборудован GPS-локатором, работающим с китайской спутниковой навигационной системой Beidou, функционирующей по всему миру. Клиенты, перевозящие свои товары в Европу, могут в режиме реального времени контролировать их дислокацию.

Указанный проект реализован в рамках дальнейшего развития бизнеса контейнерных перевозок совместно с железнодорожными компаниями Китая, России, Казахстана, Беларуси и Западной Европы.

Единый график движения контейнерных поездов между Китаем и Европой будет поэтапно вводиться с целью обеспечения логистических потребностей клиентов и повышения качества услуг.