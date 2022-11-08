Каждый бюджетный рубль должен приносить конкретный результат. Об этом заявила 8 ноября 2022 года заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич в ходе заседания постоянной межведомственной комиссии по государственным программам.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, участники мероприятия рассмотрели предложения по корректировке госпрограмм «Аграрный бизнес» и «Энергосбережение».

По словам Татьяны Бранцевич, принципиальная позиция Минэкономики и межведомственной комиссии - утвержденные мероприятия и значения показателей должны безусловно выполняться, «подгонять» их под фактические результаты недопустимо.

«Корректировки могут быть поддержаны в том случае, если они будут обеспечивать более значимый экономический либо социальный эффект для развития территорий. Например, за счет роста выпуска востребованной на рынках импортозамещающей продукции, создания новых высокооплачиваемых рабочих мест, внедрения перспективных научных разработок, и так далее.

Также бюджетный рычаг госпрограмм может и должен быть использован для реализации перспективных и значимых для отраслей инвестиционных проектов, в том числе в рамках поручения Главы государства «Один район-один проект», – подчеркнула замглавы экономического ведомства.