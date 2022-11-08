Китайская торговая компания впервые купила дубленый полуфабрикат «вет-блю» на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, объем пробной сделки составил 5,2 тыс. кв м. Качество и стоимость белорусской продукции полностью устраивают покупателя, и после прибытия первой партии в КНР можно ожидать сделки на более крупные суммы.

Полуфабрикат «вет-блю» пользуется стабильным спросом у производителей кожевенных изделий по всему миру. За январь-октябрь 2022 г. общая сумма биржевых сделок достигла $6,5 млн. На торгах БУТБ данную продукцию покупают компании из России, Казахстана, Великобритании, Италии, Швейцарии, Литвы и Польши. Благодаря пилотной сделке с Китаем география биржевой реализации расширилась до 8 стран.

На 1 ноября 2022 года на БУТБ аккредитовано 103 компании из КНР. На биржевых торгах они активно покупают пиломатериалы, рапсовое масло и сухое молоко, реализуют изделия из черных металлов и шрот масличных культур.