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ЭКОНОМИКА РБ


НА БУТБ СОВЕРШЕНА ПЕРВАЯ СДЕЛКА ПО ЭКСПОРТУ БЕЛОРУССКОЙ КОЖЕВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В КИТАЙ


18:20 08.11.2022

Китайская торговая компания впервые купила дубленый полуфабрикат «вет-блю» на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, объем пробной сделки составил 5,2 тыс. кв м. Качество и стоимость белорусской продукции полностью устраивают покупателя, и после прибытия первой партии в КНР можно ожидать сделки на более крупные суммы.

Полуфабрикат «вет-блю» пользуется стабильным спросом у производителей кожевенных изделий по всему миру. За январь-октябрь 2022 г. общая сумма биржевых сделок достигла $6,5 млн. На торгах БУТБ данную продукцию покупают компании из России, Казахстана, Великобритании, Италии, Швейцарии, Литвы и Польши. Благодаря пилотной сделке с Китаем география биржевой реализации расширилась до 8 стран.

На 1 ноября 2022 года на БУТБ аккредитовано 103 компании из КНР. На биржевых торгах они активно покупают пиломатериалы, рапсовое масло и сухое молоко, реализуют изделия из черных металлов и шрот масличных культур.
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