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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА III КВАРТАЛ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ МИНСКА СЭКОНОМЛЕНО 5870 Т УСЛОВНОГО ТОПЛИВА
18:08 08.11.2022
Мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде Минска за III квартал 2022 г. позволили сэкономить 5870 т условного топлива, что эквивалентно 3,1 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖКХ Минск Официально».
Согласно информации, организации ЖКХ за 9 месяцев 2022 года установили в местах общего пользования 62 562 светодиодных лампы с автоматической системой управления и 3 967 светодиодных ламп вместо ламп накаливания, а также заменили 218 фасадных светильников на энергоэффективные.
Кроме того, заменено 52 кожухотрубных теплообменника на пластинчатые, установлено 19 систем автоматического регулирования теплопотребления, заменено 3 469 м2 оконных блоков на энергоэффективные.
Помимо этого, отремонтировано 8 662 м2 кровли с утеплением, утеплено 26 007 м2 наружных ограждающих конструкций жилых домов и заменено 376 лифтов на лифты с частотным электроприводом.
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