Мероприятия по экономии топливно-энергетических ресурсов в жилищном фонде Минска за III квартал 2022 г. позволили сэкономить 5870 т условного топлива, что эквивалентно 3,1 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЖКХ Минск Официально».

Согласно информации, организации ЖКХ за 9 месяцев 2022 года установили в местах общего пользования 62 562 светодиодных лампы с автоматической системой управления и 3 967 светодиодных ламп вместо ламп накаливания, а также заменили 218 фасадных светильников на энергоэффективные.

Кроме того, заменено 52 кожухотрубных теплообменника на пластинчатые, установлено 19 систем автоматического регулирования теплопотребления, заменено 3 469 м2 оконных блоков на энергоэффективные.

Помимо этого, отремонтировано 8 662 м2 кровли с утеплением, утеплено 26 007 м2 наружных ограждающих конструкций жилых домов и заменено 376 лифтов на лифты с частотным электроприводом.