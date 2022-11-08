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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКЛАДКА ВСЕХ СТАБФОНДОВ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ ОЖИДАЕТСЯ К 17 НОЯБРЯ
17:54 08.11.2022
Закладка всех стабфондов в полном объеме ожидается к 17 ноября. Об этом заявил сегодня на аппаратном совещании председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Дмитрий Петрожицкий.
Всего с учетом потребкооперации потребность области в плодоовощной продукции на предстоящую зиму составляет почти 21 400 тонн.
Как отметил Дмитрий Петрожицкий, сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства области подтвердили заявленные к закладке объемы овощной продукции и картофеля.
«В настоящее время проводится очистка, доработка, сортировка продукции и расфасовка стандартной продукции в контейнеры, сетки», - уточнил руководитель сельскохозяйственной отрасли региона.
Председатель облисполкома Иван Крупко поручил оптимально задействовать хранилища по всей территории области и разработать графики использования плодоовощной продукции организациями социальной сферы с учетом логистики.
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