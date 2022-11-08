Закладка всех стабфондов в полном объеме ожидается к 17 ноября. Об этом заявил сегодня на аппаратном совещании председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома Дмитрий Петрожицкий.

Всего с учетом потребкооперации потребность области в плодоовощной продукции на предстоящую зиму составляет почти 21 400 тонн.

Как отметил Дмитрий Петрожицкий, сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйства области подтвердили заявленные к закладке объемы овощной продукции и картофеля.

«В настоящее время проводится очистка, доработка, сортировка продукции и расфасовка стандартной продукции в контейнеры, сетки», - уточнил руководитель сельскохозяйственной отрасли региона.

Председатель облисполкома Иван Крупко поручил оптимально задействовать хранилища по всей территории области и разработать графики использования плодоовощной продукции организациями социальной сферы с учетом логистики.