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ЭКОНОМИКА РБ


ОКОЛО 20 РАЗРАБОТОК БГУ ПРЕДСТАВЯТ НА ВЫСТАВКЕ «СИБИРСКАЯ АГРАРНАЯ НЕДЕЛЯ 2022»


17:42 08.11.2022

Около 20 разработок БГУ представят на Международной специализированной выставке «Сибирская аграрная неделя 2022», которая пройдет 9-11 ноября 2022 года в Новосибирске (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, БГУ продемонстрирует удобрения, ветеринарные препараты, а также средства для обработки сельскохозяйственных производственных помещений. Одним из экспонатов станет биопрепарат «Корнеплюс». Он является стимулятором корневой системы растений, повышает их урожайность и качество плодов. Удобрение подходит для применения на предприятиях агропромышленного комплекса и личных приусадебных участках. По сравнению с зарубежными аналогами белорусский продукт имеет высокую эффективность и низкую стоимость.

Также посетители ознакомятся с серией ветеринарных биопрепаратов для лечения и профилактики болезней животных. Главной отличительной особенностью данных средств является многофункциональность и видоспеципифичность, обусловленная введением в состав защитных белков – интерферонов.

В число разработок белорусского вуза также включена технология феномного анализа древесных растений. Инновационный метод позволяет регистрировать физиологические изменения растений, оценивать жизнеспособность саженцев и производить их качественный и оперативный отбор. Такой подход эффективен при селекции сортов с ценными сельскохозяйственными или декоративными признаками. Благодаря этой технологии выращено около 30 тысяч саженцев на предприятии «Щемыслица» БГУ. Новация также является экономически выгоднее существующих зарубежных предложений.

Инновации ведущего белорусского вуза представят в коллективном разделе научных разработок Министерства образования Беларуси.

«Сибирская аграрная неделя» – крупная международная агропромышленная выставка на территории Сибири и Дальнего Востока. Мероприятие проходит на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр», на которой производители и поставщики из России, дальнего и ближнего зарубежья в течение трех дней демонстрируют современную сельскохозяйственную технику, оборудование и материалы для животноводства, растениеводства, изделия для переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции, инновационные технологии в сельском хозяйстве. Организатором выставки выступает правительство Новосибирской области при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
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