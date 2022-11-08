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ЭКОНОМИКА РБ


ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ СВЫШЕ 9 ТЫС. ЕДИНИЦ АВТОЗАПЧАСТЕЙ


17:14 08.11.2022

Витебские таможенники пресекли незаконный ввоз свыше 9 тыс. единиц автомобильных запчастей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, транспортное средство DAF следовало из Франции через пункт пропуска «Григоровщина». По представленным к оформлению российским перевозчиком документам, в автомобиле были автомобильные запчасти. При досмотре, помимо заявленных товаров, в грузовом отсеке сотрудники Витебской таможни обнаружили партию автозапчастей, стоимостью более 750 тыс. рублей, сведения о которых в документах не значились.

Недекларирование такого количества автомобильных запчастей помогло бы «сэкономить» перевозчику порядка 13 тыс. рублей на таможенных платежах.

По данному факту Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.1 ст. 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо предоставление недостоверных сведений о товарах). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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