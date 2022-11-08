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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА НЕДЕЛЮ В МИНСКЕ СНОВА НА ПРОДАЖУ ВЫСТАВИЛИ МНОГО ДЕШЕВЫХ ОДНУШЕК В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ


16:55 08.11.2022

За неделю, с 31 октября по 7 ноября, ряд столичных агентств снизил цены в своих объявлениях о продаже 1-комнатных квартир в отдельных новостройках Октябрьского района.

Как пишет Realt.by, индекс цен на квартиры в Минске за неделю снизился на 1% и составил $1141. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния сейчас равна $1337, что на 0,1% больше, чем в прошлый понедельник.

За последние семь дней число объявлений в базе Realt подросло на 6%: с 18,1 до 19,3 тысячи. База пополнилась по всем сегментам, однако сильнее всего увеличилось количество 1-комнатных квартир (+8% к прошлому понедельнику).

Основной рост предложения отмечался в Октябрьском районе. В разы меньше выросло количество объявлений в Центральном, Московском и Советском. В остальных число выставленных на продажу квартир снизилось.

Средние цены снизились почти по всем сегментам. Наиболее значительное снижение произошло только у 1-комнатных квартир — минус 2.6%.

Среди районов города наибольший рост средней цены квадратного метра за неделю отмечался в Партизанском районе — плюс 1,2%. В Заводском районе цены выросли на 0.8%. В остальных динамика
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