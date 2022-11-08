|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
BECLOUD ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ УСЛУГУ «БИТРИКС-ХОСТИНГ»
16:43 08.11.2022
beCloud продолжает развитие сервисов хостинга и предлагает новую услугу «Битрикс-хостинг».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), услуга позволяет обеспечить максимальную производительность для сайта заказчика благодаря системе управления веб-проектами «1С-Битрикс: Управление сайтом» (CMS – Content Management System).
В рамках услуги beCloud предоставляет облачную инфраструктуру, на которой развернута специализированная виртуальная среда, настроенная и оптимизированная специально для размещения информационных ресурсов заказчиков и обеспечивающая стабильное функционирование и высокую производительность сайтов.
Для начала использования услуги клиентам остается лишь перенести свои веб-проекты на выделенные ресурсы.
beCloud, со своей стороны, обеспечивает: круглосуточную доступность ресурсов в интернете; еженедельное резервное копирование выделенных ресурсов; защиту от атак на веб-приложения с использованием технологии инспекции SSL/TLS-соединений; высококвалифицированную техническую поддержку.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 08.11.2022
Курсы в банках
на 08.11.2022
Конвертация в банках
на 08.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте