beCloud продолжает развитие сервисов хостинга и предлагает новую услугу «Битрикс-хостинг».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в СООО «Белорусские облачные технологии» (beCloud), услуга позволяет обеспечить максимальную производительность для сайта заказчика благодаря системе управления веб-проектами «1С-Битрикс: Управление сайтом» (CMS – Content Management System).

В рамках услуги beCloud предоставляет облачную инфраструктуру, на которой развернута специализированная виртуальная среда, настроенная и оптимизированная специально для размещения информационных ресурсов заказчиков и обеспечивающая стабильное функционирование и высокую производительность сайтов.

Для начала использования услуги клиентам остается лишь перенести свои веб-проекты на выделенные ресурсы.

beCloud, со своей стороны, обеспечивает: круглосуточную доступность ресурсов в интернете; еженедельное резервное копирование выделенных ресурсов; защиту от атак на веб-приложения с использованием технологии инспекции SSL/TLS-соединений; высококвалифицированную техническую поддержку.