За январь-сентябрь 2022 года поступления в бюджет от плательщиков Витебской области, применяющих упрощенную систему налогообложения, составили 79,2 млн рублей

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в том числе по организациям поступления составили 58,3 тыс. рублей, по индивидуальным предпринимателям – 20,9 тыс. рублей.

За январь-сентябрь 2022 года упрощенную систему налогообложения применяют 17098 плательщиков, из них количество организаций составляют 5413, индивидуальных предпринимателей – 11685.

Удельный вес организаций, применяющих упрощенный порядок налогообложения, в общем количестве организаций составляет 31,6%. Доля индивидуальных предпринимателей в общем количестве составляет 49,3%.