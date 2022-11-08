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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИМЕНЯЮЩИЕ «УПРОЩЕНКУ» НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 79,2 МЛН РУБЛЕЙ
16:24 08.11.2022
За январь-сентябрь 2022 года поступления в бюджет от плательщиков Витебской области, применяющих упрощенную систему налогообложения, составили 79,2 млн рублей
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в том числе по организациям поступления составили 58,3 тыс. рублей, по индивидуальным предпринимателям – 20,9 тыс. рублей.
За январь-сентябрь 2022 года упрощенную систему налогообложения применяют 17098 плательщиков, из них количество организаций составляют 5413, индивидуальных предпринимателей – 11685.
Удельный вес организаций, применяющих упрощенный порядок налогообложения, в общем количестве организаций составляет 31,6%. Доля индивидуальных предпринимателей в общем количестве составляет 49,3%.
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