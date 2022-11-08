Госкомвоенпром Беларуси рекламирует комплекс обнаружения операторов мультикоптеров «Гроза-О».

«Не оставит шансов вражеским беспилотникам комплекс обнаружения операторов мультикоптеров «Гроза-О» производства Госкомвоенпрома», - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что комплекс предназначен для автоматизированного поиска на местности, фото- и видеорегистрации операторов мультикоптеров.

Длительность полета - до 30 минут, дальность обнаружения пультов управления - до 2 км.

Как сообщает ведомство, основные преимущества «Грозы-О»: высокая точность определения географических координат оператора БПЛА-нарушителя и видеорегистрации его действий; компактность и эргономичность исполнения, удобство эксплуатации; возможность применения для поиска и обнаружения источников несанкционированных радиоизлучений вблизи охраняемых объектов.