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ЭКОНОМИКА РБ


АБОНЕНТЫ МТС ЗА ОКТЯБРЬ ПРОКАЧАЛИ ОКОЛО 71 ТЫС. ТЕРАБАЙТ 3G И 4G ТРАФИКА


15:40 08.11.2022

Абоненты МТС за октябрь 2022 года прокачали около 71 тыс. терабайт 3G и 4G трафика.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, самым интернет-активным было 3 октября, когда за сутки сгенерировано почти 2,4 тыс. терабайт мобильного трафика. В среднем же в прошлом месяце один абонент потреблял около 480 мегабайт трафика ежедневно.

Самый большой объем данных — 57,75 терабайт — в октябре передала базовая станция 4G на ул. Мариненко в Полоцке. Немного меньше сгенерировали станции в Барановичах (на ул. Федько) и в городе Береза (на ул. Северной) — 54 и 52 терабайта соответственно.

В октябре МТС расширил географию оказания услуг 4G. За месяц были включены 24 новые базовые станции LTE-800, 44 станции LTE-1800 и 12 станций LTE-2600. Дополнительно модернизировали 21 действующую базовую станцию диапазона 2600 МГц, включив на них дополнительные сектора.

Благодаря проведенным работам в 38 населенных пунктах услуги LTE для абонентов МТС стали доступны впервые. Например, в Брестской области связь четвертого поколения стала доступна в деревнях Галево, Почапово и Пинковичи Пинского района, а также в агрогородках Богдановка и Большие Чучевичи Лунинецкого района.

В Витебской области высокоскоростной интернет пришел в агрогородок Бигосово Верхнедвинского района и деревню Мурашки Миорского района.

В столичном регионе сеть LTE охватила ряд населенных пунктов Борисовского, Минского, Смолевичского, Пуховичского и Несвижского районов.
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