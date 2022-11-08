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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ ПРЕДСТАВИЛА 126 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК НА КИТАЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ ИМПОРТНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ


15:31 08.11.2022

В Шанхае проходит пятая Китайская международная выставка импортных товаров и услуг China International Import Expo (CIIE) 2022.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, в страновом павильоне «Высокотехнологическое оборудование и информационные технологии» презентуется 126 научно-технических разработок белорусских ученых из 32 организаций Национальной академии наук Беларуси и учреждений Министерства образования.

Среди них — сверхмалые орбитальные космические аппараты, разработанные Белорусским государственным университетом. В 2018 году выведен на орбиту наноспутник BSUSat-1. Реализован полный цикл сборки, отладки, испытаний, запуска и эксплуатации космического аппарата. При участии международного сообщества радиолюбители получают информационные пакеты телеметрических данных, содержащие результаты космофизических экспериментов. В рамках Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника» создан второй наноспутник BSUSat-2, в конструкции которого реализована инновационная модульная компоновка бортовых подсистем малого космического аппарата.

БГУ также представляет противоопухолевые лекарственные средства «Темодекс», «Проспиделонг», «Цисплацел».

ОАО «Приборостроительный завод Оптрон» предлагает электроскутер Green Line 51. Основные характеристики: мощность электродвигателя 2500 Вт, максимальная скорость 60 км/ч, грузоподъемность 200 кг, запас хода до 60 км, время зарядки 7 ч, масса 90 кг.

Посетителям выставки также представлен беспилотный летательный аппарат «Буревестник» МК РУП «Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов» Национальной академии наук Беларуси. Аппарат осуществляет видеомониторинг местности и объектов, сопровождение подвижных объектов с борта беспилотного летательного аппарата с возможностью определения их координат и передачи по радиоканалу полученной видеоинформации на наземный пункт управления и другим удаленным потребителям в режиме реального времени. Дальность полета до 300 км, продолжительность полета до 10-12 ч.

Китайская международная выставка импортных товаров и услуг China International Import Expo (CIIE) 2022 продлится до 10 ноября.

Организатором коллективного раздела научно-технических разработок выступил Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь, выставочным оператором – ГУ «Белорусский институт системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы».
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