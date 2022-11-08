В Гомельской области на 4 ноября 20223 года насчитывается 159 объектов сверхнормативного незавершенного строительства. Такая цифра была озвучена на расширенном совещании, которое прошло 4 ноября в Гомельском облисполкоме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля области, значительная часть объектов (административные здания, сельскохозяйственные, коммунальные, социальные объекты и т.п.) фактически используются без ввода в эксплуатацию. По отдельным объектам до сих пор не выработаны практические решения.

На совещании заслушаны руководители и ответственные должностные лица структурных подразделений облисполкома, иных областных служб и Гомельского горисполкома. Отмечена некачественная проработка региональных мероприятий по сокращению числа сверхнормативных объектов, выработаны конкретные направления работы по каждому объекту до конца текущего года.

Ответственным должностным лицам поставлены задачи ускорить в текущем году темпы работы с долгостроями, принять исчерпывающие меры по вводу в эксплуатацию всех используемых объектов и объектов с высокой степенью готовности, обеспечить продажу, перепрофилирование объектов, достраивать которые нецелесообразно, снести (демонтировать) невостребованные объекты, где иные направления работы не просматриваются, и актуализировать сроки выполнения региональных мероприятий с максимальной их реализацией в 2022-2023 гг.