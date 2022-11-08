Руководители двух столичных фирм обвиняются в уклонении от уплаты налогов в крупном размере: за 6 лет недоплачено более 4,5 млн рублей. Преступную схему выявили сотрудники УДФР КГК по Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете, в апреле 2016 г. фигуранты 52 и 53 лет придумали «бизнес-план», по которому покупали у иностранных производителей товар по фактической стоимости и доставляли его на зарубежный склад. При этом продукция на самом деле поставлялась на территорию Республики Беларусь, но уже по завышенной стоимости. Разница аккумулировалась на счетах директора зарубежной фирмы и по договоренности передавалась лично 53-летней обвиняемой.

В свою очередь 52-летний руководитель фирмы организовывал предоплату заказанного товара со счетов зарубежной фирмы и оформлял заведомо подложные документы, а его сообщница перечисляла необходимую сумму. За 6 лет разница между изначальной и сформированной стоимостью составила более 5 млн рублей, а прибыль по обходу налогообложения — более 4,5 млн рублей.

На имущество обвиняемых на сумму около 1,5 млн рублей наложен арест, фигуранты частично возместили ущерб в размере 1,2 млн рублей.

Действия 53-летней директора фирмы квалифицированы по ч. 2 ст. 243 («Уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере»), а действия ее 52-летнего сообщника — по ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 («Пособничество в уклонении от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере») Уголовного кодекса Республики Беларусь. Они находятся под подпиской о невыезде.