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ЭКОНОМИКА РБ
ГРАФИК ПОЕЗДОВ В СООБЩЕНИИ МОГИЛЕВ-ГОМЕЛЬ 21 И 22 НОЯБРЯ ИЗМЕНИТСЯ
13:51 08.11.2022
В связи с ремонтными работами на участке Могилев-Жлобин 21 и 22 ноября изменяется расписание поезда № 615/616 Могилев-Гомель.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в эти дни поезд отправится из Могилева в 8:25 (на 2 часа 35 минут раньше, чем обычно).
БЖД просит пассажиров учитывать данное обстоятельство при планировании поездок и приносит извинения за временные неудобства.
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