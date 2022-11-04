В связи с ремонтными работами на участке Могилев-Жлобин 21 и 22 ноября изменяется расписание поезда № 615/616 Могилев-Гомель.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в эти дни поезд отправится из Могилева в 8:25 (на 2 часа 35 минут раньше, чем обычно).

БЖД просит пассажиров учитывать данное обстоятельство при планировании поездок и приносит извинения за временные неудобства.