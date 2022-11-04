За 9 месяцев 2022 года предприятия СЭЗ «Минск» привлекли в 1,7 раза больше прямых иностранных инвестиций по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как сообщает сайт СЭЗ, производство продукции резидентами свободной экономической зоны в январе-сентябре текущего года увеличилось на 16% к соответствующему периоду 2021 года. Отгружено инновационной продукции на сумму 1,6 млрд рублей, что на 45,5% больше соответственно.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг выросла на 20,5% по сравнению с 9 месяцами прошлого года, а доля экспорта составила 72%.

На дополнительно введенные рабочие места трудоустроены 403 человека. При этом количество занятых на предприятиях составило 24 108 человек.

Налоговые отчисления резидентов СЭЗ «Минск» составили 412,4 млн рублей, что на 36,8% больше к 9-ти месяцам 2021 года. За период январь-сентябрь 2022 года предприятия получили чистую прибыль в размере 612 млн рублей.