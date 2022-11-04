ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТЫ СЭЗ «МИНСК» ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ПРИВЛЕКЛИ В 1,7 РАЗА БОЛЬШЕ ПИИ


13:25 08.11.2022

За 9 месяцев 2022 года предприятия СЭЗ «Минск» привлекли в 1,7 раза больше прямых иностранных инвестиций по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Как сообщает сайт СЭЗ, производство продукции резидентами свободной экономической зоны в январе-сентябре текущего года увеличилось на 16% к соответствующему периоду 2021 года. Отгружено инновационной продукции на сумму 1,6 млрд рублей, что на 45,5% больше соответственно.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг выросла на 20,5% по сравнению с 9 месяцами прошлого года, а доля экспорта составила 72%.

На дополнительно введенные рабочие места трудоустроены 403 человека. При этом количество занятых на предприятиях составило 24 108 человек.

Налоговые отчисления резидентов СЭЗ «Минск» составили 412,4 млн рублей, что на 36,8% больше к 9-ти месяцам 2021 года. За период январь-сентябрь 2022 года предприятия получили чистую прибыль в размере 612 млн рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.11.2022
валюта курс
EUR 2.4378
USD 2.4935
RUB 4.0031
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4378 +0.001
USD 2.4935 -0.0013
RUB 4.0031 -0.0127
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4420 2.4560
USD 2.4650 2.4720
RUB 3.1000 4.0250
подробнее

Конвертация в банках
на 08.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9860 0.9980
EUR/RUB 61.2000 77.2000
USD/RUB 61.2000 78.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте