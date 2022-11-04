В Беларуси в этом году увеличили производство зерна, рапса, картофеля. Об этом заявил заместитель премьер-министра Леонид Заяц на открытии нового молочно-товарного комплекса в филиале "Дубрава-агро" РУП "Гомельэнерго" в Светлогорском районе.

"Агропромышленный год заканчивается. Мы имеем достаточно неплохие показатели за 10 месяцев", - отметил Леонид Заяц, которого цитирует пресс-служба правительства.

"Мы превзошли все предыдущие годы по зерну - подходим к планке в 10 млн 700 тыс. т. Увеличили производство рапса более чем на 100 тыс. т и вышли на 927 тыс. т. Увеличили производство картофеля, овощей, сахарной свеклы", - озвучил результаты заместитель премьер-министра.

По его словам, это дает возможность обеспечить предприятия переработки сырьем, заложить необходимый объем продовольствия, а также фуражного зерна для общественного животноводства.

"Удачным получается нынешний год и по торговле. За 9 месяцев АПК вышел на $6 млрд валютной выручки. 126% относительно аналогичного периода прошлого года. Только за сентябрь продали на $800 млн. Считайте, на $25 млн каждый день отгружает республика мясо-молочной продукции, рапсового масла, пищевой продукции", - подчеркнул Леонид Заяц.