В ходе проведения инспекцией МНС по Брестскому району последующего этапа камеральной проверки в отношении ООО «П», основным видом деятельности которого является предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания с ресторанами, установлен факт приобретения у ООО «Е» сельскохозяйственной продукции (пшеницы продовольственной) в количестве 204,49 тонны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, за приобретенную продукцию покупатель не рассчитался.

Далее ООО «П» отгрузило пшеницу общей стоимостью $40,3 тыс. за пределы республики в адрес нерезидента ООО «ЕУ».

В ходе проверки установлено, что ООО «П» не несло расходов по хранению и погрузке пшеницы, оформление всей необходимой документации, связанной с отгрузкой пшеницы на экспорт, фактически осуществлялось работниками ООО «Е».

В свою очередь все организации, включая нерезидента, являются взаимозависимыми по отношению друг к другу субъектами хозяйствования. Согласно полученным пояснениям должностных лиц организаций, внешнеэкономическая операция ООО «П» с ООО «ЕУ» заключена с целью получения прибыли и возврата НДС, уплаченного при приобретении объектов недвижимости.

Таким образом, налоговым органом установлено, что ООО «П» в 2021 году совершена разовая операция по реализации товаров, облагаемых НДС по ставке 0%, с целью получения преимуществ в налогообложении, выразившихся в создании условий и возможности возврата суммы НДС, предъявленной при приобретении имущества, что в соответствии с нормами Налогового кодекса Республики Беларусь является основанием для корректировки суммы заявленного к возврату НДС.

В адрес ООО «П» направлено уведомление с предложением в добровольном порядке скорректировать свои налоговые обязательства.

На уведомление инспекции, представлена налоговая декларация (расчет) по НДС за январь-декабрь 2021 года с внесенными изменениями и дополнениями, в которой уменьшена подлежащая возврату сумма НДС на 123,6 тыс. рублей.