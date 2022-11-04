Новый российский препарат для лечения Covid-19 поступил для реализации в аптечную сеть РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ». Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, противовирусное средство для направленной этиотропной терапии COVID-19 Скайвира (таблетки) производства АО «Биохимик» можно приобрести по рецепту врача в любой аптеке или оформить интернет-заказ на сайте pharma.by.

Скайвира® содержит комбинацию 2 действующих веществ (нирматревира и ритонавира). Направленный механизм действия на вирусную протеазу определяет успех лечения вне зависимости от штамма SARS-CoV-2.

«Лекарственное средство пополнит арсенал врачей в препаратах для лечения пациентов в амбулаторных условиях и призвано предотвратить осложненное течение заболевания и госпитализацию, ускорить выздоровление и минимизировать выраженность постковидного синдрома», - говорится в сообщении.

При этом ведомство не пишет, что пачка таблеток обойдется в 475,59 белорусского рубля.