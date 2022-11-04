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ЭКОНОМИКА РБ


ПРЕМЬЕР БЕЛАРУСИ НАЗВАЛ ТЕМУ ДЕФИЦИТА ТОВАРОВ В МАГАЗИНАХ РАЗДУТОЙ


11:35 08.11.2022

Тема дефицита товаров в магазинах больше раздувается, чем это есть на самом деле. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, общаясь с журналистами во время рабочей поездки в Гродненскую область.

"Налажена очень плотная система мониторинга за ситуацией на потребительском рынке. Ежедневно поступают доклады не только от Министерства антимонопольного регулирования и торговли, но и от местных органов власти. Пока мы не видим проблем, связанных с дефицитом каких-то товаров, то есть эта тема раздувается в большей степени, чем она присутствует", - сказал Роман Головченко, которого цитирует пресс-служба правительства.

Премьер-министр отметил: "Собственно говоря, проблема с наличием ассортимента была и до принятия 713-го постановления по каким-то позициям в какие-то дни. Были вопросы по тушке птицы, разделке. Причина известна - диспаритет цен: предприятия нашего и российского рынка стремятся больше поставлять на экспорт и получать больше выручки. Но в приоритете мы должны иметь отечественного потребителя. И работа серьезная ведется и велась по насыщению полок магазинов белорусской продукцией".

"Конечно, принятие 713-го постановления вызвало определенную сложность у торговли, никогда не было такого регулирования, какие-то моменты не были учтены технически. Поэтому была издана оперативно новая редакция постановления правительства примерно через неделю, там были учтены основные моменты", - резюмировал Роман Головченко.

"Процесс внедрения системы (регулирования цен - прим.) продолжается. Нельзя сказать, что все уже отлажено, работает. Мы собираем постоянную обратную реакцию с мест. Министерство антимонопольного регулирования и торговли практически ежедневно публикует комментарии, соответствующие разборы делает конкретных случаев по наиболее часто возникающим вопросам. Потому что вопросов действительно поступает много. На сегодняшний день порядка 6 тыс. поступило только на линию МАРТ", - сказал Роман Головченко.

Премьер-министр отметил, что некоторые из вопросов связаны с тем, что просто кто-то не до конца изучил документ. "Но действительно, мы уже видим, что люди подмечают определенные нюансы, которые либо не совсем совпадают с другими действующими правовыми актами, либо нужна дополнительная их углубленная трактовка. Поэтому это мы все сейчас аккумулируем. И если потребуется, то будут внесены очередные изменения с учетом практики применения этого постановления", - сказал Роман Головченко.

Глава правительства обратил внимание, что существует специальная google-форма для обращений граждан, проблемные вопросы разбираются на местах в регионах с участием специалистов. "Вопросы сложные. Мы ни от одного не отмахиваемся. И еще раз повторяю, что система будет функционировать. Если потребуется в каком-то конкретном случае что-то поменять, то будут вноситься изменения. Нельзя говорить о том, что это временно. Система будет, она будет меняться и модернизироваться", - заключил Роман Головченко.
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