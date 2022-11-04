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ЭКОНОМИКА РБ
ГЛУБОКСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ ВЫПУСТИЛ НОВУЮ ПРОДУКЦИЮ
10:42 08.11.2022
Глубокский молочноконсервный комбинат выпустил новую продукцию.
Как сообщает Telegram-канал Глубокского районного исполкома, предприятие выпустило молоко сгущенное с сахаром и кокосом «Кокосовая сгущенка». Продукт упакован в тубу по 160 граммов.
Приобрести его можно в фирменной торговой сети предприятия.
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