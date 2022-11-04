Глубокский молочноконсервный комбинат выпустил новую продукцию.

Как сообщает Telegram-канал Глубокского районного исполкома, предприятие выпустило молоко сгущенное с сахаром и кокосом «Кокосовая сгущенка». Продукт упакован в тубу по 160 граммов.

Приобрести его можно в фирменной торговой сети предприятия.