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ЭКОНОМИКА РБ


ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ КП НТП И НСУР ОБСУДИЛИ В НИЭИ МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ


10:36 08.11.2022

КП НТП с отраслевыми стратегиями и программами должны сформировать пул инвестпроектов для новой индустриализации экономики. Об этом заявил 4 ноября 2022 года министр экономики Александр Червяков, выступая на семинаре-совещании по вопросам методологии и организации разработки Комплексного прогноза научно-технического развития (КП НТП), который проходил на площадке НИЭИ Минэкономики.

По его мнению, КП НТП должен стать практикоприменимым инструментом инвестиционно-структурной политики, позволяющим правильно определить отраслевые «точки роста» с учетом внешних факторов, имеющегося потенциала и компетенций реального сектора экономики и возможностей отечественной науки.

«Данный документ должен способствовать появлению новых отраслей и производств на основе имеющихся научно-технических заделов. То есть, четко указывать, куда движутся технологии в мире, по каким из них мы имеем компетенции, способны выпускать готовую продукцию, и на каких рынках она будет пользоваться спросом.

Наша задача – сделать из КП НТП «настольную книгу» для отраслевых министерств, чтобы они выстраивали «технологические коридоры» на основе современных тенденций, которые будут обозначены. Что я имею в виду?

Например, в качестве приоритета – определено производство робототехники для АПК. Чтобы выпускать беспилотный робот-трактор, необходимо отработать каждый компонент: трансмиссию, электронику, программные продукты, системы навигации, карты полей и так далее. В свою очередь для появления таких автокомпонентов и приложений потребуется целый комплекс мероприятий и ответственных исполнителей – от заданий научных исследований до госпрограмм. Возможно, возникнет необходимость создания новых или модернизации действующих производств. Все это должно быть увязано и прописано в «дорожных картах» по развитию соответствующего приоритета. Они должны обеспечить «бесшовный» переход от КП НТП к отраслевым стратегиям и программам. В конечном итоге должен быть сформирован пул инвестпроектов для новой индустриализации экономики.

Этот системный подход позволит не только повысить конкурентоспособность отраслей и предприятий, но и создать новые сектора в экономике», – подчеркнул Александр Червяков.

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, в ходе семинара состоялась предметная дискуссия по вопросам долгосрочного научно-технического прогнозирования, осуществляемого в рамках подготовки КП НТП, и использования полученных результатов при формировании долгосрочных приоритетов для разработки Национальной стратегии устойчивого развития.

По итогам состоявшейся дискуссии, участники приняли порядок разработки проектов КП НТП и НСУР.

В мероприятии принимали участие руководство Государственного комитета по науке и технологиям, НИЭИ Минэкономики, ГУ «БелИСА», Белорусского института стратегических исследований, Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси.
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