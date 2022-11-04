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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ БЕЛАРУСИ НА ТРЕТЬ СОКРАТИЛИ КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕРОК СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ
10:27 08.11.2022
Налоговые органы Беларуси за 9 месяцев 2022 года провели почти 3,5 тысячи проверок субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам, их количество сократилось на 31,1%, или на 1,6 тыс. проверок.
В структуре проверок субъектов хозяйствования наибольший удельный вес – 76,6% – занимают внеплановые выездные проверки.
Общие поступления от контрольных мероприятий составили 429,5 млн рублей. Как и раньше, основной удельный вес в общих результатах от контрольной работы занимают дополнительные добровольные поступления на сообщения и уведомления налоговых органов (камеральный контроль) – 67,6%, или 290,4 млн рублей.
В ведомстве пояснили, что в рамках проводимой работы по поддержке экономики в условиях санкционного давления выработана оптимальная концепция назначения проверок в краткосрочной перспективе.
Так, выборочные проверки не планируются. Внеплановые проверки (в том числе внеплановые тематические оперативные и проверки для подтверждения обоснованности возврата НДС) назначаются в первую очередь для пресечения «агрессивных» схем уклонения от уплаты налогов, теневого оборота, деятельности с системным, масштабным сокрытием налогооблагаемой базы.
Механизм выборочных и внеплановых проверок используется в случаях, когда профилактические и разъяснительные мероприятия не позволяют пресечь выявленные налоговой службой схемы уклонения от уплаты налогов. При этом назначению проверки предшествует работа по анализу деятельности и сбору доказательств сокрытия плательщиком объектов налогообложения.
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