8-9 ноября 2022 г. в Минске состоится конференция «Качество-2022».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, участие в ней примут более 100 специалистов, занятых в сфере обеспечения качества в различных отраслях экономики, а также курирующих эти вопросы в республиканских органах госуправления.

К обсуждению заявлен широкий спектр актуальных тем. Так, будут обсуждены вопросы выполнения программы «Качество 2021-2025» в части развития национальной инфраструктуры качества и в отраслях. Отдельное внимание планируется уделить качеству в рамках интеграционных образований – ЕАЭС и СНГ.

Практическую ориентированность конференции придаст обмен опытом внедрения современных техник качества и эффективного менеджмента, который представят специалисты предприятий машиностроения, химической, пищевой промышленности, образования, транспорта. Тенденция рынка сегодня такова, что успешно могут развиваться только те предприятия, которые используют эти методы и инструменты, повышая эффективность управленческих решений и уровень подготовки своего персонала.

В формате такого многостороннего разговора будут определены актуальные вопросы обеспечения качества продукции для выполнения задач по освоению новой продукции, прежде всего импортозамещающей, диверсификации экспортных рынков, повышению компетенций персонала, а также предложены пути их решения.

Конференция, организаторами которой выступают Госстандарт и БелГИСС, пройдет под девизом «Белорусское качество - заслуга всех и каждого!».

Отметим, что второй четверг ноября на протяжении уже более 30 лет проходит как Всемирный день качества. В 2022 г. он отмечается 10 ноября.

Беларусь, с момента своего самостоятельного развития определившая качество одним из важнейших приоритетов государственной экономической политики, является активной участницей этой общемировой кампании.