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ЭКОНОМИКА РБ
СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ ИЗ БЕЛАРУСИ В СЕНТЯБРЕ УСКОРИЛОСЬ ДО 4,8%
09:29 08.11.2022
Экспорт товаров из Беларуси в сентябре заметно снизился, несмотря на увеличение цен поставок. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе Евразийского банка развития (ЕАБР).
«Оборот внешней торговли товарами Беларуси в сентябре 2022 г. на 6,9% ниже сентября 2021 г. (по данным Белстата). Стоимостной объем экспорта сократился на 4,8% г/г после уменьшения на 0,1% г/г в августе. С учетом увеличения цен поставок это может соответствовать еще большему сокращению физических объемов экспорта», - говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что увеличение поставок товаров в РФ, ряд азиатских и африканских стран пока не полностью компенсирует вызванное разрушением производственно-логистических цепочек падение экспорта в ЕС и не только. Существенную поддержку белорусскому экспорту в РФ оказывает курсовой фактор. Снижение импорта товаров в Беларусь замедлилось с 12,7% г/г в августе до 8,9% г/г в сентябре.
«Это может указывать на некоторое налаживание схем поставок товаров в страну. В результате профицит внешней торговли товарами уменьшился в сентябре до $52 млн», - отмечают эксперты.
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