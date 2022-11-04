ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМА ЭКСПОРТА ТОВАРОВ ИЗ БЕЛАРУСИ В СЕНТЯБРЕ УСКОРИЛОСЬ ДО 4,8%


09:29 08.11.2022

Экспорт товаров из Беларуси в сентябре заметно снизился, несмотря на увеличение цен поставок. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе Евразийского банка развития (ЕАБР).

«Оборот внешней торговли товарами Беларуси в сентябре 2022 г. на 6,9% ниже сентября 2021 г. (по данным Белстата). Стоимостной объем экспорта сократился на 4,8% г/г после уменьшения на 0,1% г/г в августе. С учетом увеличения цен поставок это может соответствовать еще большему сокращению физических объемов экспорта», - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что увеличение поставок товаров в РФ, ряд азиатских и африканских стран пока не полностью компенсирует вызванное разрушением производственно-логистических цепочек падение экспорта в ЕС и не только. Существенную поддержку белорусскому экспорту в РФ оказывает курсовой фактор. Снижение импорта товаров в Беларусь замедлилось с 12,7% г/г в августе до 8,9% г/г в сентябре.

«Это может указывать на некоторое налаживание схем поставок товаров в страну. В результате профицит внешней торговли товарами уменьшился в сентябре до $52 млн», - отмечают эксперты.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.11.2022
валюта курс
EUR 2.4378
USD 2.4935
RUB 4.0031
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4378 +0.001
USD 2.4935 -0.0013
RUB 4.0031 -0.0127
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4400 2.4500
USD 2.4800 2.4860
RUB 3.1000 4.0100
подробнее

Конвертация в банках
на 08.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9820 0.9980
EUR/RUB 61.2000 77.2000
USD/RUB 61.2000 78.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте