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ЭКОНОМИКА РБ


БФФПП ПРОВЕДЕТ 10-11 НОЯБРЯ КОНТАКТНО-КООПЕРАЦИОННЫЕ БИРЖИ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА


17:48 04.11.2022

Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей (БФФПП) при содействии Министерства экономики предоставляет площадку для прямых переговоров потенциальных поставщиков – субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными предприятиями республики о поставках продукции.

Как сообщается на сайте БФФПП, 10 ноября 2022 года планируется проведение онлайн-переговоров с предприятиями нефтехимической промышленности (ОАО «Белшина», ОАО «Гомельский химический завод», ОАО «Гомельтранснефть Дружба», ОАО «Гродно Азот», ОАО «Завод горного воска», ОАО «Лакокраска», ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Нафтан», ОАО «Полоцк-Стекловолокно», ОАО «СветлогорскХимволокно», РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»).

Для участия необходимо до 9 ноября 2022 г. заполнить заявку.

11 ноября 2022 года пройдут онлайн переговоры с участием предприятий концерн «Беллесбумпром» (ОАО «УКХ «Белорусские обои» ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», РУП «Завод газетной бумаги», ОАО «Альбертин», ОАО «Светлогорский ЦКК»).

Для участия необходимо до 10 ноября 2022 г. заполнить заявку.
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