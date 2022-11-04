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ЭКОНОМИКА РБ
В ПУХОВИЧСКОМ РАЙОНЕ ГОСКОНТРОЛЕРЫ ОБНАРУЖИЛИ НА ПОЛЕ ПОРЯДКА 390 ТОНН НЕУБРАННОЙ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
17:39 04.11.2022
В ходе мониторинга Комитетом госконтроля Минской области в Пуховичском районе установлены факты значительных потерь при уборке урожая сахарной свеклы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, из-за некачественно проведенной уборки на поле осталось порядка 390 тонн сахарной свеклы – четверть валового сбора с данного участка. При этом поверх корнеплодов был произведен сев озимой пшеницы, семена которой оказались не полностью заделаны в почву.
По поручению госконтролеров в настоящее время проводятся работы по устранению нарушений – осуществляется сбор оставленной на поле сахарной свеклы.
Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.
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