В ходе мониторинга Комитетом госконтроля Минской области в Пуховичском районе установлены факты значительных потерь при уборке урожая сахарной свеклы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК Беларуси, из-за некачественно проведенной уборки на поле осталось порядка 390 тонн сахарной свеклы – четверть валового сбора с данного участка. При этом поверх корнеплодов был произведен сев озимой пшеницы, семена которой оказались не полностью заделаны в почву.

По поручению госконтролеров в настоящее время проводятся работы по устранению нарушений – осуществляется сбор оставленной на поле сахарной свеклы.

Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.