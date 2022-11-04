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ЭКОНОМИКА РБ


НА БУТБ ПРОШЕЛ СЕМИНАР ПО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНЗДРАВА


17:22 04.11.2022

Более 30 представителей учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения, включая клинические больницы, диспансеры, реабилитационные центры, заводы медпрепаратов и медицинские вузы, приняли участие в практическом семинаре по вопросам импортозамещения, состоявшемся на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, мероприятие было организовано с целью повышения осведомленности руководителей отделов закупок организаций системы здравоохранения о возможностях использования электронной площадки БУТБ для приобретения импортозамещающей продукции, произведенной в Беларуси и «дружественных странах».

Выступая перед участниками семинара, заместитель председателя правления БУТБ Алексей Мацевило сообщил, что за время работы биржевой платформы импортозамещения на ней уже совершено более 11 000 сделок на сумму 83 млн BYN. Вместе с тем уровень активности организаций Минздрава на торгах пока недостаточно высокий, несмотря на то что большинство необходимых им товарных позиций широко представлены на площадке БУТБ.

«Мебель, компьютерная техника, офисное оборудование, канцелярские принадлежности, медицинские маски и перчатки — все эти и многие другие товары регулярно и в значительных объемах закупаются подведомственными Минздраву организациями с применением традиционных конкурсных процедур, которые порой занимают много времени и не обеспечивают достаточную эффективность. При этом на площадке импортозамещения любая заявка на покупку товаров упомянутых категорий буквально за сутки набирает по 10-15 оферт от потенциальных поставщиков. То есть концентрация предложения на бирже существенно выше, что позволяет достичь большей экономии, чем при закупках иными способами, предусмотренными постановлением Совмина № 229. Тем не менее пока лишь ограниченный круг медучреждений в полной мере использует электронный инструмент, разработанный биржей», - констатировал заместитель председателя правления БУТБ.

В ходе семинара был также подробно рассмотрен алгоритм закупки импортозамещающих товаров под заказ с использованием соответствующего функционала площадки БУТБ. Он предполагает размещение заказчиком в своей заявке чертежей и технических заданий на изготовление необходимого товара, при этом в качестве исполнителя могут выступать как белорусские, так и зарубежные производители. Таким образом, медучреждения получат возможность приобретать через биржу даже узкоспециальное оборудование, импорт которого в настоящее время затруднен или невозможен.
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