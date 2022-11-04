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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВАЯ ПАРТИЯ 136-ТОННЫХ БЕЛАЗОВ ПОСТАВЛЕНА В АВТОПАРК РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ «УДОКАНСКАЯ МЕДЬ»
17:06 04.11.2022
ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» поставило первую партию 136-тонных карьерных самосвалов для автомобильного парка российской компании «Удоканская медь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, маневренные, удобные для водителя и легко работающие как в -50, так и в +50 градусов БЕЛАЗы обеспечат перевозку горнорудной массы в сложных климатических и горных условиях.
Всего до конца года на Удокане будут трудится 15 новых БЕЛАЗов, а уже в следующем году – 54.
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