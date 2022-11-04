За 9 месяцев 2022 года налоговыми органами Беларуси обеспечено поступление в доход консолидированного бюджета 25 381,7 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 9 672,5 млн рублей, в местные бюджеты – 15 709,2 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Министерства по налогам и сборам Беларуси, наибольший удельный вес в структуре доходов, контролируемых налоговыми органами, традиционно занимают: налог на добавленную стоимость (НДС) – 7 509,9 млн рублей, удельный вес в общем объеме доходов консолидированного бюджета составил 29,6%, подоходный налог – 6 768,1 млн рублей (26,7%), налог на прибыль – 2 923,0 млн рублей (11,5%).

В общей сумме поступлений наибольшую долю занимают платежи организаций – 94,2%, или 23 908,5 млн рублей.

На долю организаций государственного сектора экономики приходится 37,8% от общей суммы поступлений, контролируемых налоговыми органами. Данной категорией плательщиков в бюджет уплачено 9 605,1 млн рублей.

Доля платежей организаций негосударственного сектора экономики в формировании доходов бюджета составила 56,4%. В бюджет от данной категории плательщиков поступило 14 303,4 млн рублей.

От субъектов малого и среднего бизнеса в январе-сентябре текущего года поступило 9 275,1 млн рублей, удельный вес в доходах бюджета – 36,5%.

По состоянию на 1 октября 2022 г. численность индивидуальных предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах, составила 270,5 тыс. человек. Сумма общих поступлений от данной категории плательщиков – 736,9 млн рублей.

Количество физических лиц, являющихся плательщиками налогов, на 1 октября 2022 г. составило 5,3 млн человек.

В доход бюджета от физических лиц поступило 733,4 млн рублей, удельный вес в общей сумме доходов – 2,9%.

По заявительному принципу деятельность осуществляют 49,9 тыс. физических лиц, которыми в бюджет уплачено 20,4 млн рублей единого налога.