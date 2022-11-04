ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» примет участие в Международной выставке техники для пассажирских перевозок и городской мобильности BW Expo-2022, которая пройдет в Москве с 29 ноября по 1 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке планируется представить электробус МАЗ 303Е20 большого класса и троллейбус третьего поколения МАЗ 303Т20.

На сегодня BW Expo является самой крупной специализированной выставкой в России, участники которой представляют разные виды автобусов, комплектующих и запчастей, оборудования для их ремонта и технического обслуживания.