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ЭКОНОМИКА РБ
МАЗ ПРЕДСТАВИТ СВОЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ НА ВЫСТАВКЕ BW EXPO-2022 В МОСКВЕ
16:07 04.11.2022
ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БелавтоМАЗ» примет участие в Международной выставке техники для пассажирских перевозок и городской мобильности BW Expo-2022, которая пройдет в Москве с 29 ноября по 1 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на выставке планируется представить электробус МАЗ 303Е20 большого класса и троллейбус третьего поколения МАЗ 303Т20.
На сегодня BW Expo является самой крупной специализированной выставкой в России, участники которой представляют разные виды автобусов, комплектующих и запчастей, оборудования для их ремонта и технического обслуживания.
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