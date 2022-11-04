В связи с капитальным ремонтом автомобильного путепровода на пр. Жукова в Минске, проходящего над железнодорожными путями, в будние дни 8-10, 14-17, 21-24 и 28-30 ноября 2022 года временно изменится маршрут движения ряда дневных поездов региональных линий экономкласса, курсирующих на участке Минск-Барановичи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в указанные даты поезд № 6816 Барановичи-Полесские – Институт Культуры, отправлением из Барановичей в 11:27 назначается в обращение Барановичи-Полесские – Курасовщина. Также поезд № 6815 Институт Культуры – Барановичи-Полесские будет отправляться с остановочного пункта Курасовщина (Минск) в 14:33.

Остановочный пункт Курасовщина расположен между двумя столичными микрорайонами Курасовщина и Брилевичи. В непосредственной близости от него имеются остановки общественного транспорта, в том числе прямые автобусы связывают остановку «ул. Яна Чечота» со станцией метро «Малиновка».

Также в указанный период ряд поездов региональных линий экономкласса на участке Минск-Барановичи будет следовать с небольшими измененениями в расписании.

БЖД просит пассажиров с пониманием отнестись к данному обстоятельству и учитывать его при планировании поездок.