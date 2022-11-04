У Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) запланирован так называемый проект перспективного развития "БНБК-3".

Он предполагает организацию производства витаминов, аминокислот, продуктов крахмального, глюкозного производства. Это позволит наладить выпуск принципиально новых как для Беларуси, так и для всех стран СНГ продуктов - витаминов (В2, В12, С) и новых видов аминокислот (валин, лейцин, изолейцин).

Срок реализации этого проекта 5 лет. Но Лукашенко требует ужаться.

"Если скажите построить за три, построим за три", - ответил гендиректор корпорации.

"Я хочу за три, но я не говорю три. Мы тебе окажем всяческую поддержку. Что ты скажешь, то и будем делать. Даже я буду приезжать работать сюда. Если за три - это подвиг", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.