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ЭКОНОМИКА РБ
В БНБК ЗАЙМУТСЯ СОЗДАНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛНОГО КОМПЛЕКСА ВИТАМИНОВ
15:33 04.11.2022
У Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) запланирован так называемый проект перспективного развития "БНБК-3".
Он предполагает организацию производства витаминов, аминокислот, продуктов крахмального, глюкозного производства. Это позволит наладить выпуск принципиально новых как для Беларуси, так и для всех стран СНГ продуктов - витаминов (В2, В12, С) и новых видов аминокислот (валин, лейцин, изолейцин).
Срок реализации этого проекта 5 лет. Но Лукашенко требует ужаться.
"Если скажите построить за три, построим за три", - ответил гендиректор корпорации.
"Я хочу за три, но я не говорю три. Мы тебе окажем всяческую поддержку. Что ты скажешь, то и будем делать. Даже я буду приезжать работать сюда. Если за три - это подвиг", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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