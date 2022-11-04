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ЭКОНОМИКА РБ
ЧАСТНАЯ КЛИНИКА ГОМЕЛЯ ОКАЗЫВАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПО ЗАВЫШЕННЫМ ЦЕНАМ
15:20 04.11.2022
Одной из частных стоматологических клиник Гомеля при оказании ортопедических и зуботехнических услуг завышались предельные максимальные тарифы, регулируемые государством. Это установил Комитет госконтроля Гомельской области в ходе мониторинга.
Как сообщает КГК региона, в 2021-2022 годах тарифы на отдельные виды стоматологических услуг были завышены в 1,4-1,8 раза (вместо 2,23 рубля применялась расценка 4,11 рубля и т. д.), в октябре текущего года стоимость этилового спирта завышалась в 100 раз.
Необоснованное завышение тарифов привело к тому, что пациенты частной клиники излишне переплачивали за оказанные услуги.
В ходе мониторинга цены приведены в соответствие с законодательством. КГК Гомельской области начат административный процесс в отношении виновных лиц. Согласно законодательству, за нарушение порядка ценообразования предусмотрен штраф в двукратном размере необоснованно полученной выручки.
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