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ЭКОНОМИКА РБ


БМЗ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫПУСТИЛ 1,5 МЛН ТОНН СТАЛИ


14:32 04.11.2022

Холдинг «Белорусская металлургическая компания» (БМЗ) за девять месяцев 2022 года завод выпустил 1,5 млн тонн стали и практически вышел на сопоставимые с докризисной ситуацией объемы производства. Об этом рассказал заместитель генерального директора по технологии и качеств БМЗ Сергей Терлецкий на встрече с коллективом ЭСПЦ-1.

«Обстановка сейчас достаточно напряженная, хотя, я считаю, что на производстве она такая всегда. Тем не менее скидку на это делать никто не собирается. Даже наоборот, мы ставим амбициозные задачи, от которых зависит наше с вами благосостояние», - отметил он.

Сергей Терлецкий подчеркнул, что работа идет по всем направлениям, потери, полученные весной этого года, восстанавливаются.

«Финансово-экономическое состояние БМЗ стабильное, что позволило с октября 2022 года увеличить работникам зарплату на 5%», - сказал он.
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