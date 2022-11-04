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ЭКОНОМИКА РБ
БМЗ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ВЫПУСТИЛ 1,5 МЛН ТОНН СТАЛИ
14:32 04.11.2022
Холдинг «Белорусская металлургическая компания» (БМЗ) за девять месяцев 2022 года завод выпустил 1,5 млн тонн стали и практически вышел на сопоставимые с докризисной ситуацией объемы производства. Об этом рассказал заместитель генерального директора по технологии и качеств БМЗ Сергей Терлецкий на встрече с коллективом ЭСПЦ-1.
«Обстановка сейчас достаточно напряженная, хотя, я считаю, что на производстве она такая всегда. Тем не менее скидку на это делать никто не собирается. Даже наоборот, мы ставим амбициозные задачи, от которых зависит наше с вами благосостояние», - отметил он.
Сергей Терлецкий подчеркнул, что работа идет по всем направлениям, потери, полученные весной этого года, восстанавливаются.
«Финансово-экономическое состояние БМЗ стабильное, что позволило с октября 2022 года увеличить работникам зарплату на 5%», - сказал он.
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