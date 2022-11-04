|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
АГРАРИЯМ ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА ОБЕСПЕЧИВАТЬ БНБК ЗЕРНОМ В НЕОБХОДИМОМ КОЛИЧЕСТВЕ
14:20 04.11.2022
Лукашенко при посещении сегодня Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) в Пуховичском районе поставил аграриям задачу обеспечить предприятие зерном в необходимом количестве. Соответствующее поручение было дано министру сельского хозяйства и продовольствия Игорю Брыло.
"У тебя еще одна задача на будущий год - произвести в достаточном количестве зерна для государственных нужд и ему 700 тысяч. В общем, два миллиона тонн вместе с госзаказом на будущий год. Надо ему помогать", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он также побывал на производстве современных комбикормов для нужд АПК, которые уже активно идут на экспорт.
Лукашенко в связи с наличием собственных комбикормов, в том числе для рыбоводства, поручил подумать над развитием этой сферы, в том числе о разведении ценных пород рыб.
Предприятие производит корма по другим направлениям - для крупного рогатого скота, свиноводства, птицеводства. Лукашенко подчеркнул, что результаты в АПК в том числе станут критерием и показателем качества и востребованности всего этого производства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2022
Курсы в банках
на 04.11.2022
Конвертация в банках
на 04.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте