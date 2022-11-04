Лукашенко при посещении сегодня Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) в Пуховичском районе поставил аграриям задачу обеспечить предприятие зерном в необходимом количестве. Соответствующее поручение было дано министру сельского хозяйства и продовольствия Игорю Брыло.

"У тебя еще одна задача на будущий год - произвести в достаточном количестве зерна для государственных нужд и ему 700 тысяч. В общем, два миллиона тонн вместе с госзаказом на будущий год. Надо ему помогать", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он также побывал на производстве современных комбикормов для нужд АПК, которые уже активно идут на экспорт.

Лукашенко в связи с наличием собственных комбикормов, в том числе для рыбоводства, поручил подумать над развитием этой сферы, в том числе о разведении ценных пород рыб.

Предприятие производит корма по другим направлениям - для крупного рогатого скота, свиноводства, птицеводства. Лукашенко подчеркнул, что результаты в АПК в том числе станут критерием и показателем качества и востребованности всего этого производства.