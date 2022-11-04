В настоящее время в рамках корректировки налогового законодательства производится работа по внесению изменений в Налоговый кодекс Республики Беларусь на 2023 год.

Как сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам Беларуси, значительных изменений в порядке исчисления налогов физических лиц проектом не предусматривается, в том числе остаются неизменными ставки налога на недвижимость, сроки уплаты имущественных налогов и т.д.

Следует отметить, что проектом, как это происходит ежегодно, пересматриваются (в пределах уровня инфляции) размеры льгот, вычетов и иные показатели, установленные в рублевом выражении.

В том числе предусматривается незначительное (до 10%) увеличение размеров расчетных стоимостей одного квадратного метра (одного метра) типовых капитальных строений (зданий, сооружений). Такие стоимости будут подлежать применению при определении стоимости объектов недвижимости, принадлежащих физическим лицам, при исчислении налога на недвижимость за 2023 год.

Одновременно ведомство отмечает, что с 2022 года по транспортному налогу (в отношении сумм, уплачиваемых физическими лицами по сроку 15 ноября 2023 года) дополнительно приобретают право на льготу в виде снижения на 50% ставки налога члены многодетных семей, а также ветераны боевых действий на территории других государств.