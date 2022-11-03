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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ «ВИТЕБСКОБЛИМУЩЕСТВО» НАЗНАЧИЛ 50 АУКЦИОНОВ НА НОЯБРЬ
13:00 04.11.2022
Комитет «Витебскоблимущество» за 10 месяцев этого года провел 109 результативных аукционов, при этом государственный бюджет пополнился на сумму более чем на 3,1 млн рублей.
Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, на ноябрь назначено 50 аукционов по продаже неиспользуемых объектов госимущества. Из них 18 за базовую величину.
Физических лиц могут заинтересовать три бывших здания почты, которые в будущем могут быть использованы как объекты усадебной жилой застройки. Причем предлагаются к продаже они всего за 32 рубля (одну базовую величину).
Среди предлагаемых объектов много социальных объектов – 16 бывших детских садов и школ (6 объектов за базовую величину).
Из неиспользуемых объектов, имеющих историко-культурную ценность, к продаже в очередной раз предлагается монастырь кармелитов в центре города Глубокое, памятник архитектуры XVIII века. Здание монастыря также выставлено на продажу всего за 32 рубля.
Ознакомиться с предлагаемыми объектами можно на сайте комитета.
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