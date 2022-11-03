Комитет «Витебскоблимущество» за 10 месяцев этого года провел 109 результативных аукционов, при этом государственный бюджет пополнился на сумму более чем на 3,1 млн рублей.

Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, на ноябрь назначено 50 аукционов по продаже неиспользуемых объектов госимущества. Из них 18 за базовую величину.

Физических лиц могут заинтересовать три бывших здания почты, которые в будущем могут быть использованы как объекты усадебной жилой застройки. Причем предлагаются к продаже они всего за 32 рубля (одну базовую величину).

Среди предлагаемых объектов много социальных объектов – 16 бывших детских садов и школ (6 объектов за базовую величину).

Из неиспользуемых объектов, имеющих историко-культурную ценность, к продаже в очередной раз предлагается монастырь кармелитов в центре города Глубокое, памятник архитектуры XVIII века. Здание монастыря также выставлено на продажу всего за 32 рубля.

Ознакомиться с предлагаемыми объектами можно на сайте комитета.