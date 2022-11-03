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ЭКОНОМИКА РБ
ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 344,3 МЛН РУБЛЕЙ
12:30 04.11.2022
За 10 месяцев 2022 года в консолидированный бюджет Брестской области поступило 2005 млн рублей, что на 344,3 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, основная часть доходов бюджета сформирована за счет поступлений подоходного налога (780,9 млн рублей), налога на прибыль (357,1 млн рублей), налога на добавленную стоимость (203,8 млн рублей), акцизов (107,0 млн рублей) и налога при упрощенной системе налогообложения (87,1 млн рублей).
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