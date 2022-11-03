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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ А1 ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЙ НЕКОТОРЫХ УСЛУГ
12:12 04.11.2022
Компания А1 вносит изменения в условия оказания некоторых услуг для пользователей видеосервиса VOKA и кабельного телевидения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 15 ноября 2022 года меняется стоимость тарифов для частных и юридических клиентов кабельного телевидения в Витебской и Гомельской областях, а пакет «Стандартный» для этих регионов переводится в архив. С новыми условиями можно ознакомиться по ссылке.
При этом у пользователей, подключенных к кабельному телевидению в рамках комплексных тарифов, предоставление доступа сохраняется на прежних условиях.
С 15 ноября также изменяется стоимость подписки «Все включено 2022». Пользователи получат новые возможности: еще больше спортивных трансляций, которые можно смотреть в высоком качестве на любом устройстве.
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