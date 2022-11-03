Компания А1 вносит изменения в условия оказания некоторых услуг для пользователей видеосервиса VOKA и кабельного телевидения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, с 15 ноября 2022 года меняется стоимость тарифов для частных и юридических клиентов кабельного телевидения в Витебской и Гомельской областях, а пакет «Стандартный» для этих регионов переводится в архив. С новыми условиями можно ознакомиться по ссылке.

При этом у пользователей, подключенных к кабельному телевидению в рамках комплексных тарифов, предоставление доступа сохраняется на прежних условиях.

С 15 ноября также изменяется стоимость подписки «Все включено 2022». Пользователи получат новые возможности: еще больше спортивных трансляций, которые можно смотреть в высоком качестве на любом устройстве.