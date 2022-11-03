Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) завершило антимонопольное расследование по обращению ООО «Меркурий универсал», которое реализует ветеринарные препараты, в том числе «Метростим-Бел», о недобросовестной конкуренции со стороны ООО «ЗападВетСервис».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, ранее уже проводилось антимонопольное расследование по заявлению «Меркурий универсал», связанное с реализацией ветеринарных препаратов. Решением № 385-62/2021 от 25.11.2021 недобросовестной конкуренцией признаны действия «ЗападВетСервис», связанные с препятствованием формированию деловых связей конкурентов, их нарушение или расторжение с целью расширения своих деловых связей.

При рассмотрении заявления установлено, что ООО «ЗападВетСервис» зарегистрировало товарный знак, в то время как обозначение «Метростим» уже определенное время использовалось конкурентами, приобрело определенную узнаваемость у потребителей.

После регистрации товарного знака ООО «ЗападВетСервис» направило в адрес заявителя требование о прекращении незаконного использования обозначения «Метростим-Бел» в отношении реализуемого ветеринарного препарата и однородных товаров и услуг, изъятии из гражданского оборота и уничтожении контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров «Метростим-Бел», выплате компенсации в размере 49.000 белорусских рублей за незаконное использование товарного знака, а также направило заявление в адрес РОВД с просьбой провести проверку в отношении заявителя, а также изъять и уничтожить контрафактные товары, этикетки и упаковки товаров.

В ходе антимонопольного расследования установлено, что действия ООО «ЗападВетСервис» являются неправомерными и направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, поскольку предпринимались с целью устранения конкурента.