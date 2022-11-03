ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МАРТ ПОВТОРНО УЛИЧИЛО ПОСТАВЩИКА ВЕТПРЕПАРАТОВ В НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ


11:36 04.11.2022

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) завершило антимонопольное расследование по обращению ООО «Меркурий универсал», которое реализует ветеринарные препараты, в том числе «Метростим-Бел», о недобросовестной конкуренции со стороны ООО «ЗападВетСервис».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, ранее уже проводилось антимонопольное расследование по заявлению «Меркурий универсал», связанное с реализацией ветеринарных препаратов. Решением № 385-62/2021 от 25.11.2021 недобросовестной конкуренцией признаны действия «ЗападВетСервис», связанные с препятствованием формированию деловых связей конкурентов, их нарушение или расторжение с целью расширения своих деловых связей.

При рассмотрении заявления установлено, что ООО «ЗападВетСервис» зарегистрировало товарный знак, в то время как обозначение «Метростим» уже определенное время использовалось конкурентами, приобрело определенную узнаваемость у потребителей.

После регистрации товарного знака ООО «ЗападВетСервис» направило в адрес заявителя требование о прекращении незаконного использования обозначения «Метростим-Бел» в отношении реализуемого ветеринарного препарата и однородных товаров и услуг, изъятии из гражданского оборота и уничтожении контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров «Метростим-Бел», выплате компенсации в размере 49.000 белорусских рублей за незаконное использование товарного знака, а также направило заявление в адрес РОВД с просьбой провести проверку в отношении заявителя, а также изъять и уничтожить контрафактные товары, этикетки и упаковки товаров.

В ходе антимонопольного расследования установлено, что действия ООО «ЗападВетСервис» являются неправомерными и направлены на получение преимуществ в предпринимательской деятельности, поскольку предпринимались с целью устранения конкурента.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.11.2022
валюта курс
EUR 2.4368
USD 2.4948
RUB 4.0158
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4368 -0.0063
USD 2.4948 +0.0204
RUB 4.0158 -0.0037
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4350 2.4400
USD 2.4900 2.4980
RUB 3.1000 4.0180
подробнее

Конвертация в банках
на 04.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9750 0.9840
EUR/RUB 60.5000 76.8300
USD/RUB 62.1000 78.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте