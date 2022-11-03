Первым областным городом, представленным в мобильном приложении «Мой город (Беларусь)», станет Могилев. Соответствующее соглашение о сотрудничестве 3 ноября подписали генеральный директор РУП «Белтелеком» Юрий Петрученя и председатель Могилевского городского исполнительного комитета Александр Студнев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», стороны договорились развивать цифровую инфраструктуру и реализовать программный интерфейс взаимодействия с существующими городскими системами.

Могилев - это современный город с богатой историей, который активно внедряет технологии «смарт-сити» и переходит на цифровые рельсы. Приложение «Мой город (Беларусь)» уже работает в Могилевской области. Первым населенным пунктом Могилевщины, где проект стартовал всего месяц назад, стал Бобруйск. За это время количество скачиваний превысило 2 тысячи. Жители по достоинству оценили удобства мобильного помощника.

Цель цифровой платформы – организовать интерактивное взаимодействие человека с городской экосистемой: от медицины и образования до покупок и досуга. Типовой набор модулей может быть гибко адаптирован под запросы местных жителей. Запись на прием, заказ столика в кафе, оплата билетов, доставка товаров – все это доступно в мобильном приложении «Мой город» в один клик. Ресурс постоянно обновляется, расширяется его функционал, добавляются новые опции.

Обе стороны заинтересованы в скорейшем запуске проекта. Задача максимум - стартовать до конца этого года.

Инициатива разработана в рамках Государственной программы «Цифровое развитие Беларуси» и направлена на повышение комфорта и качества жизни горожан. Старт пилотному проекту дан в феврале 2021 года в Полоцке. На сегодня проект успешно работает в 12 городах Беларуси.

Приложение «Мой город» можно скачать на Android и iOS.