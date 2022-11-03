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ЭКОНОМИКА РБ
НА АВТОЗАПРАВКАХ «БЕЛОРУСНЕФТИ» ДОСТУПНО ЗИМНЕЕ ТОПЛИВО
11:05 04.11.2022
Фирменная автозаправочная сеть «Белоруснефти» полностью готова к сезону холодов. С 1 ноября на АЗС компании доступно зимнее дизельное топливо, рассчитанное на разный температурный режим, пишет NEFT.by.
Как сообщили в управлении нефтепродуктообеспечения Центрального аппарата компании, к 1 ноября в сети АЗС «Белоруснефти» полностью завершен переход на зимнее ДТ-З-К5 класс 0. Это топливо, выпущенное на белорусских НПЗ, выдерживает до 20 градусов мороза, а такой показатель как «температура помутнения» не превышает минус 10 градусов.
Дизель имеет экологический класс К5 (Евро-5), что говорит о высоких стандартах производимой продукции и качестве отечественного топлива. При усилении морозов до минус 20 градусов и ниже специалисты компании рекомендуют использовать дизельное топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками. Оно маркируется как ДТ-З-К5 класс 2 и выдерживает до минус 32. В этом случае предельная температура помутнения – не выше минус 22 градусов.
Переход с летнего на зимнее дизельное топливо выполняется в строгом соответствии с ГОСТ 1510 – 84.
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