Фирменная автозаправочная сеть «Белоруснефти» полностью готова к сезону холодов. С 1 ноября на АЗС компании доступно зимнее дизельное топливо, рассчитанное на разный температурный режим, пишет NEFT.by.

Как сообщили в управлении нефтепродуктообеспечения Центрального аппарата компании, к 1 ноября в сети АЗС «Белоруснефти» полностью завершен переход на зимнее ДТ-З-К5 класс 0. Это топливо, выпущенное на белорусских НПЗ, выдерживает до 20 градусов мороза, а такой показатель как «температура помутнения» не превышает минус 10 градусов.

Дизель имеет экологический класс К5 (Евро-5), что говорит о высоких стандартах производимой продукции и качестве отечественного топлива. При усилении морозов до минус 20 градусов и ниже специалисты компании рекомендуют использовать дизельное топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками. Оно маркируется как ДТ-З-К5 класс 2 и выдерживает до минус 32. В этом случае предельная температура помутнения – не выше минус 22 градусов.

Переход с летнего на зимнее дизельное топливо выполняется в строгом соответствии с ГОСТ 1510 – 84.