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ЭКОНОМИКА РБ
ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ОБЕСПЕЧИЛИ 7% ВВП БЕЛАРУСИ
10:57 04.11.2022
По итогам девяти месяцев 2022 года в отрасли «Информация и связь» обеспечен темп роста валовой добавленной стоимости на уровне 102,6%, доля в ВВП республики составила 7,0%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, в январе-сентябре 2022 года сохранено стабильное финансовое положение организаций, осуществляющих деятельность в сфере связи и информатизации.
Объем оказанных услуг, выполненных работ за отчетный период позволил обеспечить в системе Минсвязи достижение установленных показателей социально-экономического развития, в том числе целевого параметра по росту заработной платы.
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