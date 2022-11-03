По итогам девяти месяцев 2022 года в отрасли «Информация и связь» обеспечен темп роста валовой добавленной стоимости на уровне 102,6%, доля в ВВП республики составила 7,0%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства связи и информатизации, в январе-сентябре 2022 года сохранено стабильное финансовое положение организаций, осуществляющих деятельность в сфере связи и информатизации.

Объем оказанных услуг, выполненных работ за отчетный период позволил обеспечить в системе Минсвязи достижение установленных показателей социально-экономического развития, в том числе целевого параметра по росту заработной платы.