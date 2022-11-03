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ЭКОНОМИКА РБ


МОЛОЧНО-ТОВАРНАЯ ФЕРМА НА 1500 ГОЛОВ ОТКРЫТА В КАМЕНЕЦКОМ РАЙОНЕ


10:19 04.11.2022

В Каменецком районе 3 ноября 2022 года состоялось открытие молочно-товарной фермы ОАО «Савушкина пуща», которая является самой крупной в районе и возведена по современным технологиям всего за полтора года.

Как сообщается на сайте Банка развития, при финансовой поддержке которого строилась МТФ, в рамках проекта обеспечено строительство четырех навесов для беспривязного содержания коров на 358 скотомест каждый, доильно-молочного блока с переходными галереями, навеса для содержания сухостойных коров на 254 скотоместа с родильным отделением, четырех навесов для сена на 500 т и других сооружений, необходимых для эффективного функционирования фермы.

«Брестская область – аграрная. Треть экспорта сельхозпродукции страны приходится на долю нашего региона. Это достижение дорогого стоит, в него вложен труд многих людей, – подчеркнул председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко. – Эта ферма – одна из крупнейших в стране. Она рассчитана на 1,5 тыс. голов дойного стада. Здесь применяются новые технологии».

По его словам, в этом году в Брестской области вложили в строительство и реконструкцию ферм около 250 млн рублей. Примерно такая же сумма может быть направлена и в следующем году. Часть программ строительства животноводческих комплексов будет финансироваться через Банк развития.

Проект по строительству молочно-товарной фермы в деревне Ганцевичи является одним из победителей конкурсного отбора инвестиционных проектов по строительству молочно-товарных ферм, проведенного Банком развития в 2020 году в рамках Государственной программы развития аграрного бизнеса в Беларуси, с новой формой государственной поддержки в виде бюджетных трансфертов. Ввиду этого Банком развития обеспечено финансирование 65,9% стоимости капитальных затрат по проекту.

В целом по итогам реализации инвестиционного проекта общее среднее поголовье коров в ОАО «Савушкина пуща» увеличится на 800 голов и, начиная со следующего года, составит 4200 голов. Среднегодовой удой на одну корову составит 8730 кг (сейчас этот показатель равен 7475 кг), а валовое производство молока уже со следующего года планируется увеличить до 37 тыс. тонн, в том числе на новой ферме – 13 тыс. тонн, что составляет 35% от общего количества.
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