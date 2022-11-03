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ЭКОНОМИКА РБ
АВТОРЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В БЕЛАРУСИ ПОКАЗАЛ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ В ОКТЯБРЕ ЗА СЧЕТ ПРОДАЖ GEELY
10:03 04.11.2022
В Беларуси автомобильный рынок легковых автомобилей в октябре 2022 года показал незначительный прирост по сравнению с сентябрем.
Как сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА), продажи составили 452 легковых автомобиля, что на 86% меньше по сравнению с октябрем 2021 года. Рост стал возможен за счет наращивания объемов продаж маркой Geely. При этом общая доля китайских марок в октябре увеличилась до 62%.
Объемы продаж остальных брендов резко сокращаются. Те бренды, которые еще производят продажи, сократили свои объемы в среднем на 95% по сравнению с предыдущим годом. По итогам 10 месяцев 2022 г. на рынке лидером остается марка LADA – с результатом 3631 автомобиль.
В БАА отмечают, что цены на автомобили с мая не повышались, по некоторым маркам уменьшились.
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