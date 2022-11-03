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ЭКОНОМИКА РБ
КГК ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ ГОТОВНОСТИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ К ЗИМЕ
09:55 04.11.2022
В рамках контроля за готовностью животноводческих объектов сельскохозяйственных организаций к работе в зимне-стойловый период Комитет государственного контроля Гомельской области 10 и 24 ноября 2022 г. проведет «горячие телефонные линии» с населением.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК области, граждане с 09.00 до 18.00 по телефонам 8 (0232) 23-83-71 и 23-83-73 могут сообщить о фактах неготовности ферм к работе в зимне-стойловый период и нарушениях при содержании скота.
Поступившая в ходе проведения «горячей телефонной линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости Комитет госконтроля примет соответствующие меры реагирования.
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